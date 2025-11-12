Кличко пропонує знизити мобілізаційний вік до 22-23 років

Мер Києва Віталій Кличко пропонує змінити мобілізаційний вік в Україні з 25 до 22-23 років.

"У минулому в армії служили 18-річні, але це ж діти… Зараз в Україні можна мобілізуватися лише з 25 років. Можна було б знизити цей вік на рік або два – до 23 чи 22", - сказав Кличко в інтерв’ю виданню Politico, опублікованому в середу.

Як повідомлялося, Кличко 12 листопада відкриє Інвестиційний форум Києва, який вперше відбудеться в Берліні. Мета заходу – залучити кошти на повоєнне відновлення та розвиток столиці. Минулого року загальний пакет інвестицій, залучених на інвестфорумі в Брюсселі, склав близько EUR1,1 млрд. Також було погоджено співпрацю з ЄБРР у напрямах енергетичної безпеки для забезпечення стабільної життєдіяльності української столиці.

11 липня він взяв участь у церемонії відкриття безпекового форуму Welt в німецькій столиці та закликав європейських політиків посилити військову підтримку України.