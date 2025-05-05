Інтерфакс-Україна
Події
18:46 05.05.2025

В ОП не розглядають зниження мобілізаційного віку до 18 років – радник Зеленського

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Радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин заявляє, що в Офісі президента не розглядають питання запровадження військової мобілізації громадян з 18 років.

Коментуючи одне з повідомлень, які останніми днями ширяться соціальними мережами з посиланням на анонімних "інсайдерів" про те, що в Україні начебто готується масштабна перевірка заброньованих від мобілізації, а в Офісі президента України розглядають зниження мобілізаційного віку до 18 років, Литвин написав: "Не розглядають".

Як повідомлялося, кілька місяців тому тодішній спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа Майк Волц заявив, що для стабілізації фронту в Україні треба знизити мобілізаційний вік, що дало б змогу призвати в армію "сотні тисяч нових солдатів".

У лютому Міністерство оборони України розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Натомість у Верховній Раді заявили, що у них немає законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку.

Теги: #литвин_дмитро #мобілізаційний_вік

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