В ОП не розглядають зниження мобілізаційного віку до 18 років – радник Зеленського

Радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин заявляє, що в Офісі президента не розглядають питання запровадження військової мобілізації громадян з 18 років.

Коментуючи одне з повідомлень, які останніми днями ширяться соціальними мережами з посиланням на анонімних "інсайдерів" про те, що в Україні начебто готується масштабна перевірка заброньованих від мобілізації, а в Офісі президента України розглядають зниження мобілізаційного віку до 18 років, Литвин написав: "Не розглядають".

Як повідомлялося, кілька місяців тому тодішній спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа Майк Волц заявив, що для стабілізації фронту в Україні треба знизити мобілізаційний вік, що дало б змогу призвати в армію "сотні тисяч нових солдатів".

У лютому Міністерство оборони України розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Натомість у Верховній Раді заявили, що у них немає законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку.