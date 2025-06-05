МЗС України: Українські атаки на території РФ є актами самозахисту і не порушують чинних норм міжнародного права

Міністерство закордонних справ України відповіло на скарги Путіна щодо українських ударів по РФ, наголосивши, що в Росії знову плутають причину і наслідки, чорне і біле.

"Генеральна Асамблея ООН офіційно, у низці резолюцій, ухвалених на 11-й надзвичайній спеціальній сесії, визнала Російську Федерацію країною, що вчиняє агресію проти України у порушення статті 2(4) Статуту ООН. Міжнародне право, зокрема стаття 51 Статуту ООН, у таких ситуаціях чітко передбачає невід’ємне право на індивідуальну чи колективну самооборону, якщо станеться збройний напад на члена ООН. Територіальних обмежень у застосуванні такого права на самооборону при цьому не встановлено", - підкреслюється у коментарі МЗС.

Це означає, вказують у міністерстві, що удари по законних військових цілях в РФ є дозволеним інструментом захисту від агресора, зокрема захисту цивільних людей від російського ракетного та дронового терору.

"Варто також відзначити, що літаки були вразливими до ударів ще й тому, що були заправлені та озброєні для чергового обстрілу українських міст і громад, для вбивства наших дітей, цивільних і військових. Принагідно підкреслюємо, що не може бути жодної рівності між українськими та російськими діями. Росія - агресор, який здійснив незаконний та неспровокований напад на нашу державу. Україна - країна, що захищається від агресії. Тому російські удари є за визначенням актами агресії та терору, а українські - актами самозахисту", - наголошують в МЗС.

Зазначається також, що Україна неухильно дотримується норм міжнародного гуманітарного права, наносить удари по законних військових цілях та уникає цивільних жертв. Натомість Росія навпаки наносить удари здебільшого саме по цивільних і намагається максимізувати цивільні жертви.

В міністерстві, що Україна ще три місяці тому погодилася на повне і безумовне припинення вогню.

"Ця згода залишається актуальною. Водночас Росія вперто відмовляється припиняти вогонь, продовжує агресію та терор, висуває ультимативні вимоги замість дієвих кроків до миру. Тож Путіну треба припинити скиглити про українські удари по його літаках і натомість погодитися на принаймні 30-денне припинення вогню, відмовитися від нереалістичних ультиматумів, перестати ховатися від зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і розпочати добросовісні переговори для встановлення справедливого та сталого миру. Україна до цього готова. Лише Росія тягне час і шукає приводів продовжувати війну", - резюмували в МЗС.