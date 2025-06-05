Інтерфакс-Україна
Події
13:24 05.06.2025

Київ про т.зв. день пам'яті "жертв ОУН і УПА": Полякам не слід шукати ворогів серед українців, ворог у нас один – Росія

2 хв читати
Київ про т.зв. день пам'яті "жертв ОУН і УПА": Полякам не слід шукати ворогів серед українців, ворог у нас один – Росія

Міністерство закордонних справ (МЗС) України назвало рішення польського Сейму щодо встановлення дня пам’яті жертв так званого "геноциду, вчиненого ОУН і УПА" таким, що "йде врозріз із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею".

"Міністерство закордонних справ України розцінює рішення Сейму Республіки Польща щодо встановлення 11 липня Дня пам’яті жертв так званого "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки" як таке, що йде врозріз із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею", - йдеться у заяві МЗС України на сайті у четвер.

Зазначається, що "такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння й примирення, над якими тривалий час працюють наші країни, зокрема у форматі Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу, яка діє за участю міністерств культури та інститутів національної памʼяті двох країн".

МЗС наголошує, що "Україна послідовно виступає за наукове, неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії. Ми переконані, що шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки".

"Закликаємо польську сторону утриматися від кроків, які можуть призвести до зростання напруження у двосторонніх відносинах та підірвати досягнення, здобуті конструктивним діалогом і співпрацею між Україною і Польщею. Попри упередженість і політичний контекст ухвали Сейму Республіки Польща, продовжуємо йти шляхом проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі відповідно. Вже маємо на цьому шляху практичні результати, які повинні мати розвиток і в майбутньому", - йдеться у заяві.

МЗС України вчергове нагадало, що "не слід шукати полякам ворогів серед українців, а українцям - серед поляків. Ворог у нас спільний - Росія. Заради спільної сили, свободи та безпеки наших двох дружніх країн, маємо спільно вирішувати проблемні питання, а не загострювати їх".

Теги: #польща #мзс_україни #реакція #оун_упа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:26 05.06.2025
Кислиця про заяву Путіна щодо "відсутності політичної культури" в української влади: московські бандити прикриваються дівочою вуаллю

Кислиця про заяву Путіна щодо "відсутності політичної культури" в української влади: московські бандити прикриваються дівочою вуаллю

10:44 05.06.2025
Зеленський про нічні обстріли РФ: Це ще одна причина запровадити максимальні санкції

Зеленський про нічні обстріли РФ: Це ще одна причина запровадити максимальні санкції

01:38 05.06.2025
Контейнери зі зброєю та боєприпасами, знайдені у Польщі були призначені для України - ЗМІ

Контейнери зі зброєю та боєприпасами, знайдені у Польщі були призначені для України - ЗМІ

21:03 04.06.2025
Замість спаленої техніки росіяни завозять на аеродроми цілі літаки, щоб на супутникових знімках не було видно вражених бортів - джерела

Замість спаленої техніки росіяни завозять на аеродроми цілі літаки, щоб на супутникових знімках не було видно вражених бортів - джерела

15:19 04.06.2025
Сейм Польщі розгляне вотум довіри уряду Туска 11 червня – ЗМІ

Сейм Польщі розгляне вотум довіри уряду Туска 11 червня – ЗМІ

13:05 04.06.2025
Глава польської спецслужби: Якщо США не продовжать військову допомогу, це створить проблему з ефективною підтримкою України

Глава польської спецслужби: Якщо США не продовжать військову допомогу, це створить проблему з ефективною підтримкою України

12:41 04.06.2025
Варшава надала Києву підтримку на 5 млрд євро - глава польської спецслужби

Варшава надала Києву підтримку на 5 млрд євро - глава польської спецслужби

20:25 03.06.2025
Результати президентських виборів у Польщі вплинуть на майбутні парламентські вибори - заступник голови фракції "Голос"

Результати президентських виборів у Польщі вплинуть на майбутні парламентські вибори - заступник голови фракції "Голос"

16:43 03.06.2025
Навроцький розраховує на продовження партнерства з Україною

Навроцький розраховує на продовження партнерства з Україною

04:13 03.06.2025
Прем'єр-міністр Польщі звернеться за вотумом довіри уряду і готує "аварійний план" на випадок конфронтації з новообраним президентом – ЗМІ

Прем'єр-міністр Польщі звернеться за вотумом довіри уряду і готує "аварійний план" на випадок конфронтації з новообраним президентом – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Главі АМКУ Кириленку повідомлено про нову підозру в недекларуванні майна

Зеленський про нічні обстріли РФ: Це ще одна причина запровадити максимальні санкції

Окупанти вночі атакували Україну 103 безпілотниками, знешкоджено 74, є 16 влучань

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження установки ОТРК "Іскандер" у РФ

У Брюсселі міністри оборони НАТО визначать показники витрат на оборону, які будуть схвалені лідерами на саміті в Гаазі

ОСТАННЄ

Єрмак: Путін - терорист, який намагається вдавати "миротворця"

Інформація щодо ліквідації комітету Ради зі свободи слова не відповідає дійсності - Стефанчук

Через атаку fpv-дрона загинув велосипедист у Запорізькій області

На Харківщині внаслідок удару російського дрона поранена мирна жителька

Двоє людей загинули від російської атаки на полігон біля Полтави 4 червня

Зеленський підписав закон про компенсацію учасникам бойових дій витрат на ОСЦПВ

У Дарницькому районі Києва стався вибух, двоє людей постраждали

На півночі, заході України, а також на Вінничині пройдуть короткочасні дощі, можливі грози

Голова АРМА спростовує інформацію медіа про непрозорість конкурсних процедур з відбору управителів арештованими активами

Главі АМКУ Кириленку повідомлено про нову підозру в недекларуванні майна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА