Київ про т.зв. день пам'яті "жертв ОУН і УПА": Полякам не слід шукати ворогів серед українців, ворог у нас один – Росія

Міністерство закордонних справ (МЗС) України назвало рішення польського Сейму щодо встановлення дня пам’яті жертв так званого "геноциду, вчиненого ОУН і УПА" таким, що "йде врозріз із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею".

"Міністерство закордонних справ України розцінює рішення Сейму Республіки Польща щодо встановлення 11 липня Дня пам’яті жертв так званого "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки" як таке, що йде врозріз із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею", - йдеться у заяві МЗС України на сайті у четвер.

Зазначається, що "такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння й примирення, над якими тривалий час працюють наші країни, зокрема у форматі Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу, яка діє за участю міністерств культури та інститутів національної памʼяті двох країн".

МЗС наголошує, що "Україна послідовно виступає за наукове, неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії. Ми переконані, що шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки".

"Закликаємо польську сторону утриматися від кроків, які можуть призвести до зростання напруження у двосторонніх відносинах та підірвати досягнення, здобуті конструктивним діалогом і співпрацею між Україною і Польщею. Попри упередженість і політичний контекст ухвали Сейму Республіки Польща, продовжуємо йти шляхом проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі відповідно. Вже маємо на цьому шляху практичні результати, які повинні мати розвиток і в майбутньому", - йдеться у заяві.

МЗС України вчергове нагадало, що "не слід шукати полякам ворогів серед українців, а українцям - серед поляків. Ворог у нас спільний - Росія. Заради спільної сили, свободи та безпеки наших двох дружніх країн, маємо спільно вирішувати проблемні питання, а не загострювати їх".