Інтерфакс-Україна
Події
13:05 05.06.2025

Двоє людей загинули від російської атаки на полігон біля Полтави 4 червня

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В лікарні померли двоє людей, що дістали поранень в результаті атаки ворога по навчальному полігону в Полтавській громаді 4 червня, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

"За уточненою інформацією Сухопутних військ, лікарям, на жаль, не вдалося врятувати життя двох людей, які зазнали поранень внаслідок атаки ворога по навчальному полігону. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять загиблим", - написав він у телеграмі у четвер.

Як повідомлялося, у середу, 4 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині. Під час удару військові перебували на навчаннях на полігоні, було відомо про поранених. Їх кількість не називали.

 

Теги: #удар #загиблі #полтавська_область #полігон

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