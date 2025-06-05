На півночі, заході України, а також на Вінничині пройдуть короткочасні дощі, можливі грози

У п'ятницю, 6 червня, в північній частині України, вдень і в західних та Вінницькій областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на сході та південному сході країни 12-17°, вдень 26-31°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 20-25°.

У Києві 6 червня також очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 6 червня найвища температура вдень була 32,0 в 1921р., найнижча вночі 2,9 в 1933р.

У суботу, 7 червня, без опадів, лише у західних та північних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 20-25°.

У Києві 7 червня вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°; вдень 29-31°.