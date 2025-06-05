Інтерфакс-Україна
Події
12:39 05.06.2025

Голова АРМА спростовує інформацію медіа про непрозорість конкурсних процедур з відбору управителів арештованими активами

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Голова АРМА спростовує інформацію медіа про непрозорість конкурсних процедур з відбору управителів арештованими активами

Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума заявляє про відсутність будь-яких зв’язків вказаних в медіа осіб з АРМА, а також з учасниками конкурсних процедур з відбору управителів арештованими активами.

"Вчора всі ЗМІ підхопили недостовірну інформацію з розслідування поважного видання УП, попри відсутність у матеріалі офіційних коментарів АРМА та документальних підтверджень наведеної інформації. Я не буду коментувати суб’єктивне бачення ситуації, але точно можу сказати: це безпідставне використання відомих прізвищ та обставин, які взагалі не мають відношення до роботи Національного агентства", - написала Дума в мережі Facebook, коментуючи статтю видання "Українська правда" під назвою "дАРМА". Як арештовані активи переходять під контроль людей, пов'язаних з міністеркою Стефанішиною".

У зв'язку з чим вона офіційно просить опублікувати на сайті видання отриману відповідь АРМА щодо питань, які висвітлені у матеріалі.

"АРМА вже направило лист на УП, яким чітко та з підтвердженням зазначено про відсутність будь-яких зв’язків вказаних у статті осіб з АРМА, її посадовими особами, а також з учасниками конкурсних процедур з відбору управителів арештованими активами та управителями арештованими активами", - розповіла голова Агентства.

Як повідомлялося, 4 травня видання "Українська правда" опублікувала статтю, у якій йдеться, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у березні поточного року визначило компанію, що управлятиме Будинком профспілок на Майдані Незалежності, і за даними журналістів цей новий управитель може бути пов'язаний з родиною віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольги Стефанішиної. Також зазначаеться, що Будинок профспілок — це вже четвертий коштовний актив, який отримала одна й та сама компанія. 

Пізніше Стефанішина заявила, що не пов'язана з діяльністю колишнього чоловіка.

Теги: #арма #спростування #дума_олена

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