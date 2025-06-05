На збірному пункті призовників у Києві виникли заворушення, які припинили правоохоронці

В Києві на одному зі збірних пунктів для відправлення призовників до навчальних центрів виникли заворушення, які на місці події припинили правоохоронці, у Київському міському ТЦК та СП визнали цей факт.

"Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, повідомляємо, що під час підготовки команд до відправлення громадян призваних за мобілізацією до навчальних центрів почалися заворушення", - йдеться у повідомленні Київського міського ТЦК та СП у фейсбуці у четвер.

Повідомляється, що для стабілізації ситуації на місце прибули правоохоронні органи для забезпечення порядку та "унеможливлення ескалації конфліктів, які могли обернутися свавіллям". Зазначається, що "в подальшому громадяни призвані за мобілізацією були направлені до навчальних центрів відповідно до розподілів команд".

В мережі з’явилося відео, на якому, як стверджується, у збірному пункті в районі ДВРЗ сталися заворушення мобілізованих. Спочатку виникла словесна суперечка з працівниками ТЦК, а потім чоловіки забарикадували двері зсередини й почали закликати інших "озброюватися палицями".

Після цього до приміщення увійшли спецпризначенці разом із поліцейськими.