Росіяни обстріляли рятувальників на Донеччині, один працівник поранений

Російські окупанти в четвер, 5 червня, вночі обстріляли рятувальників, які працювали на ліквідації пожежі, спричиненої попереднім обстрілом у Слов’янську Донецької області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Поранений водій пожежно-рятувальної частини. Його оперативно доставили до лікарні. Також внаслідок обстрілу пошкоджена пожежна автоцистерна", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.