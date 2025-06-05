Інтерфакс-Україна
Події
11:45 05.06.2025

Росіяни обстріляли рятувальників на Донеччині, один працівник поранений

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Російські окупанти в четвер, 5 червня, вночі обстріляли рятувальників, які працювали на ліквідації пожежі, спричиненої попереднім обстрілом у Слов’янську Донецької області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Поранений водій пожежно-рятувальної частини. Його оперативно доставили до лікарні. Також внаслідок обстрілу пошкоджена пожежна автоцистерна", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

 

Теги: #обстріл #словянськ

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