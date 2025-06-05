Окупанти вночі атакували Україну 103 безпілотниками, знешкоджено 74, є 16 влучань

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Підрозділи Сил оборони України знешкодили 74 ворожі БпЛА типу Shahed із 103, що атакували Україну минулої ночі, ворожі влучання зафіксовано у 16 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 5 червня (із 22.30 4 червня) противник атакував 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда - ТОТ Криму, а також балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Ростовської обл. – рф", йдеться у повідомленні пресслужби ПС ЗСУ у телеграмі у четвер.

Повідомляється, що станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 46 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 16 локаціях.

Зазначено, що основними напрямками повітряного удару були Чернігівщина, Харківщина та Одещина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.