Перша тисяча дітей ветеранів отримали у "Дії" сповіщення про можливість компенсації вартості навчання за контрактом

Перша тисяча дітей ветеранів отримали у застосунку "Дія" сповіщення про можливість компенсації вартості навчання за контрактом у закладах професійної, фахової передвищої або вищої освіти, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Насамперед сповіщення надходять студентам-випускникам бакалаврату й магістратури, щоб вони гарантовано отримали підтримку до завершення навчання вже цього року. Наразі програма компенсації працює у пілотній версії", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що надсилання сповіщень триває поетапно, а після отримання потрібно підтвердити сертифікат на допомогу в застосунку протягом 20 календарних днів, і лише після цього кошти надійдуть безпосередньо на рахунок закладу освіти.

У відомстві звернули увагу, що якщо хтось ще не отримав сповіщення, потрібно: уточнити у закладі освіти, чи підписано договір з Міністерством у справах ветеранів України; подати до закладу документи, що підтверджують статус (свідоцтво про народження дитини та витяг з ЄДРВВ).

"Якщо ви вже подали документи та ваш заклад освіти підписав договір з Мінветеранів, очікуйте сповіщення найближчим часом", - підкреслили в Міносвіти.

Міністерство нагадало, що право на компенсацію мають: члени сімей загиблих (померлих) захисників чи захисниць України; діти ветеранів/ветеранок з інвалідністю внаслідок війни; діти учасників бойових дій; діти осіб, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин; діти осіб, які перебувають у полоні внаслідок збройної агресії проти України; діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції гідності.