Окупанти втратили впродовж доби 930 військовослужбовців - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Впродовж доби втрати окупантів склали 930 одиниць живої сили та 131 одиницю техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 четверга.

Зокрема українськими воїнами знищено три танки, дві бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, чотири РСЗВ, один засіб ППО, 82 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику 95 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.