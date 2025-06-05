Кількість постраждалих внаслідок атаки російських дронів у Харкові зросла до восьми - Терехов

Постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Харкові вже восьмеро, повідомив міський голова Ігор Терехов у Телеграм.

За його інформацією станом на 01:58 зафіксовано 6 влучань ворожих безпілотників по Харкову, один з них не розірвався.

"Ще один (БпЛА - ІФ-У) влучив у квартиру на 17 поверсі багатоповерхівки. В іншому багатоквартирному будинку удар по другому поверху", - написав Терехов.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2593

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