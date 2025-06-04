Зеленський: готуємо рішення на підтримку спільних оборонних виробництв із партнерами

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Україна готує рішення на підтримку спільних оборонних виробництв із партнерами, повідомив президент України Володимир за підсумками 28-го засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Сьогодні ж відбулося засідання "Рамштайну", і важливо, що цей формат нашої з партнерами співпраці зберігається. Готуємо рішення на підтримку наших спільних оборонних виробництв із партнерами. Це довготривала безпека – це наші гарантії, європейські гарантії, гарантії для всіх, що російська агресія не зможе розширитись і не отримає винагород", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він наголосив на необхідності санкцій проти РФ, особливо проти їхньої нафтової торгівлі, а також на оборонній підтримці України для того, щоб Росія реально відчула, що війна – гірше, ніж мир.

Окрім того, за словами президента, необхідне розуміння післявоєнних основ для розвитку України.

"Люди мають знати, що дасть наше українське відновлення. І це важливо не тільки для наших людей, але й для кожного з наших партнерів – для всіх, хто допомагає нам зараз, у час війни, і хто завдяки цьому може отримати більші можливості в нашій економічній співпраці", - резюмував президент.