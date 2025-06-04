Інтерфакс-Україна
Події
20:25 04.06.2025

Триває візит української делегації до Вашингтону– Жовква

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Триває візит української делегації до Вашингтону– Жовква

Візит української делегації до Вашингтону триває, ще запланована низка зустрічей, повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Візит ще триває, ще буде ця низка зустрічей відповідних, і ми впевнені, що це приносить відповідний результат", - сказав Жовква в ефірі телемарафона у середу.

Він нагадав, що вже відбулися зустрічі з спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом, з спецпредставником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом, державним секретарем США Марко Рубіо.

3 червня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація на чолі із першою віце-прем'єр міністром-міністром економіки Юлією Свириденко прибула до Вашингтону. Повістка дня візиту української делегації у США комплексна, зокрема планується обговорити оборонну підтримку України, а також зустріч з командою президента США Дональда Трампа.

Теги: #візит #сша #зустрічі

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