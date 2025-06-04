Інтерфакс-Україна
Події
20:10 04.06.2025

Умєров підтвердив, що Україна мала проблеми з закупівлею китайських Mavic і зараз "заповнює прогалину" українською продукцією

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Умєров підтвердив, що Україна мала проблеми з закупівлею китайських Mavic і зараз "заповнює прогалину" українською продукцією
Фото: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA

Міністр оборони Рустем Умєров підтвердив проблеми з закупівлею китайських Mavic, які перенаправили до Росії, а не до України, і зараз Київ "заповнює прогалину" щодо цих дронів українською продукцією.

"Щодо дронів Mavic, які є китайського виробництва - були повідомлення, скажімо, що їх перенаправили до Росії, а не до України. І ми стикалися з проблемами закупівель через різні канали, через різні країни. Ми намагалися закуповувати їх також у всіх членів UDCG. Крім того, ми розпочали програму з локалізації цих дронів. Ми досягли цього за кілька місяців. Але до того, коли їх почали перенаправляти, ми мали проблеми. Та зараз ми маємо, скажімо, продукцію українського виробництва, яку ми закуповуємо і заповнюємо прогалину", - сказав Умєров на пресконференції після засідання Контактної групи з питань оборони України у середу.

Умєров нагадав, що спроможність України виробляти дрони становить до 10 мільйонів дронів, і "що коштує нам 11 мільярдів доларів". Водночас Україна інвестує лише до 5 мільярдів доларів, таким чином є розрив у фінансуванні у 6 мільярдів доларів.

"Щодо вашого конкретного запитання, то FPV ми можемо виробляти самостійно, але нам бракує фінансів", - наголосив міністр.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Китай припинив постачання дронів Mavic до України та інших європейських країн, тоді як Росія продовжує їх отримувати.

Теги: #умєров #дрони #китай

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