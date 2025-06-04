Інтерфакс-Україна
Події
19:19 04.06.2025

Президент затвердив створення Координаційної ради з питань реабілітації та підтримки військовослужбовців

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Президент затвердив створення Координаційної ради з питань реабілітації та підтримки військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Координаційної ради з питань реабілітації та підтримки військовослужбовців, інших осіб, які беруть участь в обороні України, та ветеранів війни.

Відповідний документ №389/2025 оприлюднений на сайті президента.

Метою створення Ради, згідно з текстом указу, є забезпечення реабілітації та підтримки військовослужбовців.

Президент також затвердив Положення про Координаційну раду з питань реабілітації та склад Ради.

Згідно з затвердженним текстом Положення, основними завданнями Координаційної ради є системний аналіз ситуації щодо реабілітації та підтримки військовослужбовців, поточних і прогнозованих потреб у наданні реабілітаційних послуг та підтримки зазначених осіб, а також підготовка за результатами такого аналізу пропозицій щодо можливих шляхів вирішення проблемних питань; підготовка проєктів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективного вирішення проблемних питань щодо реабілітації та підтримки військовослужбовців; та напрацювання з урахуванням європейського та світового досвіду пропозицій щодо покращення системи реабілітації та підтримки військовослужбовців, зокрема шляхів повернення їх до цивільного життя, успішної інтеграції та реалізації в мирних умовах.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Теги: #військовослужбовці #підтримка #рада

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