Кількість постраждалих внаслідок дронових атак на Дніпропетровщині зросла до шести осіб, двоє з них у важкому стані

Внаслідок атаки FPV-дронами у Дніпропетровській області постраждали шестеро цивільних, наразі двоє з них у важкому стані, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Пообіді через влучання ворожого FPV-дрону у Нікополі постраждали четверо людей. Двоє потерпілих госпіталізовані у тяжкому стані: 40-річна жінка і такого ж віку чоловік. Ще двоє місцевих, яким по 34 роки, на амбулаторному лікуванні. Ще один мешканець зазнав поранень зранку під час атаки БпЛА", - написав він у телеграмі у середу.

Увечері Лисак повідомив, що кількість постраждалих у Дніпропетровській області зросла - поранень дістала 83-річна мешканка Марганця. Жінці надали всю необхідну допомогу.

"Ворог тероризував Мирівську, Червоногригорівську, Марганецьку громади району і Нікополь. Застосовував дрони й артилерію. Серед понівеченого не лише магазин, а й легковий автомобіль. Знищено гараж, потрощені чотири приватні будинки. Пошкоджені також газогін і лінія електропередачі", - додав Лисак.