Інтерфакс-Україна
Події
17:51 04.06.2025

Єрмак після зустрічі з Рубіо: Домовились координувати подальші дії

1 хв читати
Єрмак після зустрічі з Рубіо: Домовились координувати подальші дії

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Вашингтоні провів зустріч із Державним секретарем США Марко Рубіо та обговорив з ним ситуацію на фронті і необхідність посилення протиповітряної оборони, сторони домовились координувати дії у подальшому.

"У Вашингтоні зустрівся та поговорив із Державним секретарем США, виконуючим обов’язки радника з національної безпеки Марко Рубіо. Обговорили ситуацію на фронті, необхідність посилення підтримки України в сфері протиповітряної оборони", - написав він у телеграм у середу.

За словами Єрмака, співбесідники також поділилися думками про зустрічі з росіянами у Стамбулі, подальший хід перемовин, обмін полоненими, який буде, та важливість повернення всіх заручників та викрадених Росією дітей.

"Підкреслив, що Україна зробила все можливе для досягнення миру, згодна на припинення вогню, але росія проти, тому потрібні додаткові санкції", - написав він.

"Домовилися координувати подальші дії", - додав він.

Теги: #єрмак #рубіо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:47 03.06.2025
Глава МЗС Туреччини та держсекретар США обговорили результати переговорів у Стамбулі

Глава МЗС Туреччини та держсекретар США обговорили результати переговорів у Стамбулі

11:26 03.06.2025
Повістка візиту у Вашингтон комплексна, зокрема планується зустріч із командою Трампа - Єрмак

Повістка візиту у Вашингтон комплексна, зокрема планується зустріч із командою Трампа - Єрмак

11:24 03.06.2025
Українська делегація на чолі із Свириденко прибула до Вашингтону - Єрмак

Українська делегація на чолі із Свириденко прибула до Вашингтону - Єрмак

20:21 02.06.2025
Єрмак наголосив на важливості нових санкції проти РФ

Єрмак наголосив на важливості нових санкції проти РФ

16:17 02.06.2025
Українська сторона у Стамбулі офіційно передала російській стороні список дітей, яких потрібно повернути - Єрмак

Українська сторона у Стамбулі офіційно передала російській стороні список дітей, яких потрібно повернути - Єрмак

17:25 30.05.2025
Україна готова до діалогу з Росією, але вимагає чітких і зважених пропозицій – Єрмак

Україна готова до діалогу з Росією, але вимагає чітких і зважених пропозицій – Єрмак

16:56 30.05.2025
Глава МЗС Туреччини провів переговори з Умєровим та Єрмаком

Глава МЗС Туреччини провів переговори з Умєровим та Єрмаком

12:58 30.05.2025
Єрмак про новий раунд переговорів з РФ: Ми не купимося на тотальний штурм, що зветься "меморандум"

Єрмак про новий раунд переговорів з РФ: Ми не купимося на тотальний штурм, що зветься "меморандум"

16:54 28.05.2025
З ТОТ врятовані ще 11 українських дітей – Єрмак

З ТОТ врятовані ще 11 українських дітей – Єрмак

12:20 28.05.2025
РФ тягне час і не здатна виконати обіцянку, яку сама давала США, – Єрмак

РФ тягне час і не здатна виконати обіцянку, яку сама давала США, – Єрмак

ВАЖЛИВЕ

Необхідно збільшити обсяг проєктів з партнерами щодо виробництва зброї в Україні на 50% - Зеленський

Зеленський на зустрічі у форматі "Рамштайн" закликав партнерів продовжувати зміцнювати українську ППО

Зеленський про так званий "меморандум" РФ: це ультиматум

Розпочалося 28-е засідання у форматі "Рамштайн", Зеленський доєднався онлайн

Україна пропонує РФ припинення вогню до зустрічі лідерів - Зеленський

ОСТАННЄ

До Коаліції РЕБ в межах "Рамштайну" планують доєднатися ще 5 країн - Пісторіус

Цивільний на Херсонщині загинув через атаку з безпілотника

Кількість постраждалих внаслідок дронових атак на Дніпропетровщині зросла до шести осіб, двоє з них у важкому стані

Росіяни завдали авіаудару по Запорізькій області, троє людей постраждали – ОВА

Французські винищувачі Mirage 2000 здійснили проліт над Чорним морем – ПС ЗСУ

У гуманітарному комітеті Ради розкритикували дії Мінкультури щодо "Києво-Печерської лаври" та "Софії Київської"

Голова МЗС Чехії про перемовини у Стамбулі: жодних серйозних переговорів, лише зволікання та ігри, настав час посилити тиск на РФ

Точицький не має наміру зараз запроваджувати конкурси на керівників заповідників і музеїв, але просить пропонувати кандидатів

МЗС Польщі: Україна приїхала до Стамбула задля миру, Росія - диктувати капітуляцію

Рада з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС закликає міжнародну спільноту посилити тиск на РФ з метою повернення українських дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА