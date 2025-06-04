Єрмак після зустрічі з Рубіо: Домовились координувати подальші дії

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Вашингтоні провів зустріч із Державним секретарем США Марко Рубіо та обговорив з ним ситуацію на фронті і необхідність посилення протиповітряної оборони, сторони домовились координувати дії у подальшому.

"У Вашингтоні зустрівся та поговорив із Державним секретарем США, виконуючим обов’язки радника з національної безпеки Марко Рубіо. Обговорили ситуацію на фронті, необхідність посилення підтримки України в сфері протиповітряної оборони", - написав він у телеграм у середу.

За словами Єрмака, співбесідники також поділилися думками про зустрічі з росіянами у Стамбулі, подальший хід перемовин, обмін полоненими, який буде, та важливість повернення всіх заручників та викрадених Росією дітей.

"Підкреслив, що Україна зробила все можливе для досягнення миру, згодна на припинення вогню, але росія проти, тому потрібні додаткові санкції", - написав він.

"Домовилися координувати подальші дії", - додав він.