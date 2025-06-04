Необхідно збільшити обсяг проєктів з партнерами щодо виробництва зброї в Україні на 50% - Зеленський

Україні необхідно збільшити обсяг спільних проєктів з партнерами щодо виробництва зброї в Україні щонайменше на 50%, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми вже маємо міцне партнерство з виробництва зброї в Україні, і кілька спільних проєктів вже реалізуються, і нам потрібно збільшити їх обсяг щонайменше на 50 відсотків. Українська промисловість все ще має значний невикористаний потенціал. Їй просто потрібне фінансування", - сказав Зеленьский під час виступу на 28-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн").

За його словами, Україна може надати детальні розрахунки, а українські військові та ті, хто бере участь в операціях на кшталт "Павутина", доводять, що "наші дрони дійсно рятують життя і дають реальні результати".

"Ми маємо лише 17 мільярдів (президент не уточнив, у якій валюті – ІФ-У) з нашого власного національного бюджету на закупівлю зброї для нашої 35-мільярдної промисловості. Дефіцит фінансування становить 18 мільярдів", - наголосив Зеленський.

Президент закликав присутніх залишатися повністю залученими до створення нових оборонних пакетів для України. "Дуже важливо, щоб сьогоднішня зустріч у Рамштайні привела до реальних угод про спільне виробництво та інвестиції в оборонну промисловість України", - додав він.