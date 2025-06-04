Рютте запросив Україну на саміт НАТО, більш детальну інформацію буде згодом оприлюднено у програмі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що запросив Україну до участі у саміті Альянсу в Гаазі, що відбудеться 24-25 червня.

"Дійсно, я запросив Україну на саміт. Ми якомога швидше оприлюднимо програму з більш детальною інформацією. Сьогодні у нас пройде зустріч Контактною групою з питань оборони України, завтра - Рада НАТО-Україна, і ми продовжимо проводити ці зустрічі та забезпечимо максимальну координацію, і саміт, безумовно, відіграватиме тут свою роль", - сказав він на пресконференції у середу.

На думку Рютте, саміт має зосередитися на кількох питаннях, одне з яких – значне збільшення витрат на оборону. Також, за словами генсека, "Україна буде обговорюватися і буде на порядку денному саміту, безсумнівно".

Президент України Володимир Зеленський 2 червня повідомив, що Україну запросили на саміт НАТО. За його словами, міністр закордонних справ Андрій Сибіга говоритиме зі своїми колегами про інфраструктуру і можливі результати цього саміту.