Унаслідок обстрілу Дніпропетровщини постраждали три людини – ДСНС

Внаслідок обстрілу у Нікополі троє людей отримали поранення, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Російські війська вдарили по продуктовому магазину у Нікополі, поранено трьох людей. Сьогодні впродовж дня окупанти цинічно били по цивільному населенню міста. Під удар потрапив продуктовий магазин. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків і жінка. Рятувальники допомогли транспортувати поранену жінку до карети "швидкої", - йдеться у повідомленні у Телеграмі у середу.