Інтерфакс-Україна
Події
15:57 04.06.2025

Унаслідок обстрілу Дніпропетровщини постраждали три людини – ДСНС

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Внаслідок обстрілу у Нікополі троє людей отримали поранення, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Російські війська вдарили по продуктовому магазину у Нікополі, поранено трьох людей. Сьогодні впродовж дня окупанти цинічно били по цивільному населенню міста. Під удар потрапив продуктовий магазин. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків і жінка. Рятувальники допомогли транспортувати поранену жінку до карети "швидкої", - йдеться у повідомленні у Телеграмі у середу.

Теги: #дніпропетровщина #обстріл

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