Інтерфакс-Україна
Події
15:40 04.06.2025

Рада має намір гарантувати одноразові виплати сімʼям військових, загиблих у полоні

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Рада має намір гарантувати одноразові виплати сімʼям військових, загиблих у полоні
Фото: https://t.me/Koord_shtab/8996

Верховна Рада має намір гарантувати одноразові  виплати сімʼям  військових,  загиблих у полоні незалежно від причини смерті.

Відповідний законопроєкт №13168 про внесення змін до закону  "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо  окремих питань виплати одноразової грошової допомоги у першому читанні підтримали народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Законопроєкт пропонує гарантувати  виплату 15 млн грн сім’ям загиблих військових у полоні, незалежно від причини смерті.

Згідно з законопроєктом, збільшується  термін для оформлення документів на отримання допомоги військовослужбовцям після поранення чи хвороби без інвалідності — з 3 місяців до 1 року. 

Теги: #верховна_рада #виплати

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