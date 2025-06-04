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Верховна Рада має намір гарантувати одноразові виплати сімʼям військових, загиблих у полоні незалежно від причини смерті.

Відповідний законопроєкт №13168 про внесення змін до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо окремих питань виплати одноразової грошової допомоги у першому читанні підтримали народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Законопроєкт пропонує гарантувати виплату 15 млн грн сім’ям загиблих військових у полоні, незалежно від причини смерті.

Згідно з законопроєктом, збільшується термін для оформлення документів на отримання допомоги військовослужбовцям після поранення чи хвороби без інвалідності — з 3 місяців до 1 року.