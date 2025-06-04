Інтерфакс-Україна
Події
15:16 04.06.2025

Країни НАТО мають намір збільшити витрати на оборону з урахуванням продовження підтримки Києва - Рютте

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Країни НАТО мають намір збільшити витрати на оборону з урахуванням продовження підтримки Києва - Рютте

Держави НАТО планують збільшити витрати на оборону таким чином, щоб не відмовлятися від підтримки України, заявив генеральний секретар альянсу Марк Рютте в середу на пресконференції.

"Ми розплануємо нове фінансування таким чином, щоб це не вплинуло на взаємодію Альянсу з Україною, щоб в України було все необхідне для продовження боротьби", - сказав Рютте.

Західні ЗМІ раніше передавали, що наразі 23 з 32 країн НАТО виконують вимогу альянсу, відповідно до якої вони мають витрачати 2% від ВВП на оборону.

У січні, виступаючи по відеозв'язку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, президент США Дональд Трамп сказав, що домагатиметься того, щоб партнери по НАТО витрачали на оборону не менше 5% ВВП.

У середині лютого Рютте висловив думку, що країнам НАТО потрібно прагнути витрачати не менше 5% ВВП на оборону. Зараз в альянсі є консенсус про те, що цей показник має бути не нижчим за 2%.

 

Теги: #рютте #нато

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