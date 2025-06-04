Інтерфакс-Україна
Події
14:25 04.06.2025

Шмигаль обговорив міністром економіки Франції двосторонню торгівлю, посилення санкцій проти РФ та відновлення України

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Шмигаль обговорив міністром економіки Франції двосторонню торгівлю, посилення санкцій проти РФ та відновлення України
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив міністром економіки, фінансів та промислово-цифрового суверенітету Франції Еріком Ломбаром розвиток двосторонньої торгівлі, посилення санкцій проти Росії та відновлення України.

"Вдячний Франції, французьким регіонам та підприємствам за активну участь у відбудові українських міст. Подальша підтримка Франції у фінансуванні інфраструктурних проєктів залишається критично важливою для нас. Окрему увагу приділили питанню санкцій проти росії. Подякував за ухвалення 17-го санкційного пакета ЄС, який суттєво розширює обмеження щодо російського "тіньового флоту", ВПК та інших секторів економіки, що продовжують фінансувати агресію", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам зустрічі в Парижі (Франція).

Також Шмигаль звернув увагу на важливість подальшого посилення санкційного тиску проти РФ, зокрема, розширити обмеження щодо ключових секторів російської економіки, які досі недостатньо охоплені санкціями: ядерна енергетика, фінансовий сектор, металургія, хімічна промисловість та експорт сировинних матеріалів.

"Не менш важливо, щоб заморожені російські активи працювали на відновлення України. Дякуємо G7 за відповідну ініціативу. Наша кінцева мета — повна конфіскація цих активів і спрямування на користь України", - підкреслив він.

Теги: #франція #шмигаль #економіка

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