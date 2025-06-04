Інтерфакс-Україна
Події
12:50 04.06.2025

У Сумах через атаку ударних БпЛА постраждала, попередньо, одна людина

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У Сумах через атаку ударних БпЛА постраждала, попередньо, одна людина

Атака ударних безпілотників по Сумах у середу вранці тривала майже годину, через удар по цивільній інфраструктурі постраждала, попередньо, одна людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Майже годину ворог атакував Сумську громаду ударними безпілотниками. Цілять по цивільній інфраструктурі на одній із вулиць міста. Пораненому внаслідок першого влучання надали медичну допомогу на місці. Попередньо, інших постраждалих немає. Під повторний обстріл під час ліквідації наслідків атаки потрапили рятувальники. На щастя, ніхто з них не постраждав", - написав він на сторінці у Facebook.

За словами голови ОВА, внаслідок атаки пошкоджені 4 автівки, складські приміщення та лінії електропередач.

Теги: #бпла_рф #суми

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