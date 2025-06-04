Інтерфакс-Україна
Події
11:47 04.06.2025

У Сумській області біоетанольний завод постраждав від атаки безпілотників

1 хв читати
У Сумській області біоетанольний завод постраждав від атаки безпілотників
Фото: Сумська ОВА

Ворог уночі атакував цивільну інфраструктуру в Лебединській громаді Сумської області, а також пошкодив завод із виробництва біоетанолу, повідомив голова Сумської областної військової адміністрації Олег Григоров.

За його інформацією, зафіксовано попереднє влучання дванадцятьма БпЛА.

"Безпілотники влучили по підприємству у селі громади. Внаслідок ударів сталася пожежа. Це був завод із виробництва біоетанолу. Пошкоджено цистерни, стався розлив патоки. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав він у Facebook.

Крім приміщень підприємства було пошкоджено ще близько 10 приватних будинків.

Фахівці наразі оцінюють екологічні наслідки. Остаточні масштаби руйнувань уточнюються.

Теги: #біоетанол #сумська_область #бпла_рф #підприємство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:50 04.06.2025
У Сумах через атаку ударних БпЛА постраждала, попередньо, одна людина

У Сумах через атаку ударних БпЛА постраждала, попередньо, одна людина

12:09 04.06.2025
Окупанти вдарили по околиці Харкова, є постраждалий

Окупанти вдарили по околиці Харкова, є постраждалий

11:52 04.06.2025
Війська РФ окупували два села Сумського району, повідомляє DeepState, Генштаб та ISW не підтверджують, ЗСУ взяли Тьоткіно в напівоточення

Війська РФ окупували два села Сумського району, повідомляє DeepState, Генштаб та ISW не підтверджують, ЗСУ взяли Тьоткіно в напівоточення

10:03 04.06.2025
Внаслідок удару БпЛА у Херсоні загинув місцевий житель

Внаслідок удару БпЛА у Херсоні загинув місцевий житель

09:27 04.06.2025
Українська ППО знешкодила 61 з 95 БпЛА, 35 локаційно втрачені

Українська ППО знешкодила 61 з 95 БпЛА, 35 локаційно втрачені

08:58 04.06.2025
Ворог уночі атакував Сумщину – ОВА

Ворог уночі атакував Сумщину – ОВА

08:51 04.06.2025
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену ворожою атакою на Сумщині

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену ворожою атакою на Сумщині

12:33 02.06.2025
РФ окупувала вже понад 120 кв.км Сумської області, стверджують у DeepState, у Генштабі ЗСУ не підтверджують

РФ окупувала вже понад 120 кв.км Сумської області, стверджують у DeepState, у Генштабі ЗСУ не підтверджують

11:22 31.05.2025
На Сумщині ліквідують наслідки російських ударів, рятувальники гасять пожежі

На Сумщині ліквідують наслідки російських ударів, рятувальники гасять пожежі

10:27 31.05.2025
На Сумщині оголошена обов’язкова евакуація жителів ще 11 населених пунктів

На Сумщині оголошена обов’язкова евакуація жителів ще 11 населених пунктів

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих в Сумах збільшилась до 30, з них троє дітей – у важкому стані

Келлог: Новий пакет санкцій США проти РФ готовий до затвердження

Окупанти втратили впродовж доби 1020 військовослужбовців

Зеленський - про кадрові зміни у війську

Драпатий: Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій

ОСТАННЄ

Рада планує дозволити особам від 60 років проходження військової служби за контрактом

Найближчі дні в Україні будуть спекотними, у четвер майже без опадів, у п'ятницю короткочасні дощі

Варшава надала Києву підтримку на 5 млрд євро - глава польської спецслужби

Під час агресії Росія вбила щонайменше 631 українську дитину, світ не може забути чи пробачити такі злочини - Сибіга

Рада ухвалила закон про компенсації військовослужбовцям за невикористані відпустки

Унаслідок операції СБУ на аеродромі "Іваново", імовірно, зазнали пошкоджень два літаки ДРЛВ А-50 – ЗМІ

"Укренерго", крім аварійних, виконує ще й планові ремонти високовольтних ліній під час війни

Кількість постраждалих в Сумах збільшилась до 30, з них троє дітей – у важкому стані

Зеленський: У пам'ять про кожну вбиту дитину має бути реальна солідарність світу, щоб РФ відповіла за скоєне

Негода знеструмила 181 населений пункт у шести областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА