Ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками, є постраждалий

Ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками, одна людина отримала поранення ноги, девʼять звернулися за психологічною підтримкою, повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у телеграм-каналі у середу вранці.

"Наші сили протиповітряної оборони знищили більшість цілей, проте у місті є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та СТО. Одна людина отримала поранення ноги. Наші медики надали всю необхідну допомогу. Також девʼять людей зверталися за психологічною підтримкою", - написав Кіпер.

Начальник ОВА додав, що уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.