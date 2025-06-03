Інтерфакс-Україна
Події
22:28 03.06.2025

Сибіга: Ми вимагаємо відповіді від Росії. Кожен день мовчання з їхнього боку доводить їхнє бажання продовжувати війну

1 хв читати

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у вівторок опублікував висновки України за підсумками другої зустрічі у Стамбулі, де зазначив, що Росія не відреагувала документ, в якому викладено бачення України щодо завершення війни.

"Росія не відреагувала на наш документ, в якому викладено бачення України щодо завершення війни. Ми надіслали його напередодні зустрічі. Під час зустрічі наша делегація запитала росіян, які їхні міркування. Вони не надали жодної відповіді. Ні під час зустрічі, ні після неї", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Він зазначив, що замість того, щоб відповісти на наші конструктивні пропозиції у Стамбулі, російська сторона висунула набір ультиматумів, які не наближають ситуацію до справжнього миру. Це суперечить попереднім обіцянкам Росії, в тому числі Сполученим Штатам, що цього тижня в Стамбулі вона запропонує щось "реалістичне і здійсненне".

"Досі Росія відкидала будь-які змістовні формати припинення вогню. Це достатня підстава для наших партнерів запровадити нові санкції проти Росії вже зараз", - заявив міністр.

Сибіга наголосив, що "ми повинні покласти край вбивствам. І якщо нинішні зустрічі не дадуть такого результату і не сприятимуть досягненню миру, стає все більш очевидним, що необхідна зустріч лідерів".

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1929977910942736603

Теги: #перемовини #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:21 03.06.2025
У Чорному морі – два ворожих кораблі-ракетоносії- ВМС ЗСУ

У Чорному морі – два ворожих кораблі-ракетоносії- ВМС ЗСУ

02:11 03.06.2025
Приховування росіянами змісту їхнього "меморандуму" з огляду на миттєве передання його кремлівським ЗМІ після зустрічі делегацій в Стамбулі було штучним - Кислиця

Приховування росіянами змісту їхнього "меморандуму" з огляду на миттєве передання його кремлівським ЗМІ після зустрічі делегацій в Стамбулі було штучним - Кислиця

21:19 02.06.2025
Сторони зробили крок уперед в питаннях, узгоджених на першій зустрічі - Фідан

Сторони зробили крок уперед в питаннях, узгоджених на першій зустрічі - Фідан

20:21 02.06.2025
Єрмак наголосив на важливості нових санкції проти РФ

Єрмак наголосив на важливості нових санкції проти РФ

20:08 02.06.2025
Україна передала РФ список з майже 400 викраденими дітьми – Зеленський

Україна передала РФ список з майже 400 викраденими дітьми – Зеленський

20:06 02.06.2025
Україна та РФ у Стамбулі домовилися про обмін військовополонених "1000 на 1000" - Зеленський

Україна та РФ у Стамбулі домовилися про обмін військовополонених "1000 на 1000" - Зеленський

15:40 28.05.2025
Мерц: ми не бачимо з боку РФ жодної готовності до будь-яких перемовин, незалежно де

Мерц: ми не бачимо з боку РФ жодної готовності до будь-яких перемовин, незалежно де

10:19 28.05.2025
Зеленський вважає найреалістичнішими майданчиками для перемовин Туреччину, Ватикан і Швейцарію

Зеленський вважає найреалістичнішими майданчиками для перемовин Туреччину, Ватикан і Швейцарію

03:51 25.05.2025
Російська делегація в Стамбулі назвала війну "внутрішнім конфліктом між росіянами" - Кислиця

Російська делегація в Стамбулі назвала війну "внутрішнім конфліктом між росіянами" - Кислиця

23:28 24.05.2025
Перемовини з росіянами в Стамбулів відбувались одразу чотирма мовами - Кислиця

Перемовини з росіянами в Стамбулів відбувались одразу чотирма мовами - Кислиця

ВАЖЛИВЕ

Зеленський - про кадрові зміни у війську

Драпатий: Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій

МАГАТЕ заперечує активну підготовку ЗАЕС до запуску і наголошує на відсутності умов для початку її роботи – Гроссі

Кількість загиблих в Сумах збільшилась до чотирьох – ОВА

У Павлограді гучно – голова Дніпропетровської ОВА

ОСТАННЄ

Білий дім підтвердив участь Трампа у саміті НАТО в Гаазі

Новим президентом Південної Кореї став Лі Чже Мьон

Завдяки зусиллям української сторони на міжнародній зустрічі у Женеві усунуто помилкове позначення Криму

Умєров: У Сухопутних військах незабаром буде призначена інша людина, яка зосередиться виключно на питаннях генерації наших сил

Зеленський призначив Драпатого командувачем Об’єднаних сил ЗСУ та провів інші кардрові зміни у війську

Сухаревський подякував команді та зазначив, що на цьому етапі бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом

Зеленський і Гроссі обговорили безпекові проблеми, створені російською окупацією

Зеленський - про кадрові зміни у війську

Драпатий: Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій

Білий дім: Трамп залишає за собою можливість застосування санкцій проти Росії і готовий використовувати їх за необхідності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА