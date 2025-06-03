Сибіга: Ми вимагаємо відповіді від Росії. Кожен день мовчання з їхнього боку доводить їхнє бажання продовжувати війну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у вівторок опублікував висновки України за підсумками другої зустрічі у Стамбулі, де зазначив, що Росія не відреагувала документ, в якому викладено бачення України щодо завершення війни.

"Росія не відреагувала на наш документ, в якому викладено бачення України щодо завершення війни. Ми надіслали його напередодні зустрічі. Під час зустрічі наша делегація запитала росіян, які їхні міркування. Вони не надали жодної відповіді. Ні під час зустрічі, ні після неї", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Він зазначив, що замість того, щоб відповісти на наші конструктивні пропозиції у Стамбулі, російська сторона висунула набір ультиматумів, які не наближають ситуацію до справжнього миру. Це суперечить попереднім обіцянкам Росії, в тому числі Сполученим Штатам, що цього тижня в Стамбулі вона запропонує щось "реалістичне і здійсненне".

"Досі Росія відкидала будь-які змістовні формати припинення вогню. Це достатня підстава для наших партнерів запровадити нові санкції проти Росії вже зараз", - заявив міністр.

Сибіга наголосив, що "ми повинні покласти край вбивствам. І якщо нинішні зустрічі не дадуть такого результату і не сприятимуть досягненню миру, стає все більш очевидним, що необхідна зустріч лідерів".

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1929977910942736603