Сухаревський подякував команді та зазначив, що на цьому етапі бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом

Полковник Вадим "Борсук" Сухаревський, який майже рік очолював Сили безпілотних систем (СБС), подякував своїй команді та зазначив, що на цьому етапі бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом.

"Цю команду ми збирали не за наказом, а за покликом — людей, які вірили в ідею так само, як і я, які вкладали в СБС не лише знання, досвід і час, а й своє серце. Я вдячний кожному, хто став частиною цього шляху — саме завдяки вам СБС має бойовий сенс і людське обличчя. Я пишаюся тим, що мав честь очолювати СБС у перший, найскладніший рік їх становлення", - наводять слова Сухаревського у СБС.

Він наголосив, що цей рік було проведено з користю, зокрема, було сформовано і відразу закріплено на практиці засади, на яких "функціонує цей унікальний для світу рід сил". Так, в портфоліо СБС — власні інноваційні розробки, унікальні і успішні бойові операції, нова модель відповідального рекрутингу.

"Водночас на цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі. Моя мета — Перемога. І я вірю, що СБС, як інноваційна бойова структура, має всі передумови стати системою, що формує нову парадигму війни — і для України, і для світу. Фундамент закладено правильно", - наголосив полковник.

Також він зазначив , що залишається у строю та продовжить службу в лавах Збройних сил України.

"Як людина — залишаюсь відданим ідеї, що більша за будь-яку посаду", - додав Сухаревський.