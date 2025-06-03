AFD вже надало Україні 400 млн євро допомоги та підтримує 19 спільних проєктів - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і генеральний директор Французького агентства розвитку (AFD) Ремі Ріу 3 червня у Парижі провели зустріч та обговорили відновлення інфраструктури та підтримку українських громад, повідомляє "Урядовий портал".

"Ми вдячні AFD за ініціативи з модернізації енергетичних об’єктів, водопостачання, дорожньо-транспортних мереж, лікарень та шкіл, які дозволять відновити комфортне життя громадян. Вдячні також за заходи з розвитку міст, які вже фінансує AFD, зокрема за проекти з відновлення міської інфраструктури, комунальних послуг і покращення житлових умов", — підкреслив Шмигаль.

Глава українського уряду повідомив, що на початку повномасштабного вторгнення AFD надав нашій державі 400 млн євро.

"Наразі маємо 19 спільних проектів й розраховуємо на подальший розвиток співробітництва. Це допомагає французьким компаніям інвестувати в Україну, створювати спільні підприємства й реалізовувати проекти відновлення", — зазначив прем’єр-міністр.

Сторони також приділили увагу питанням інвестицій у сферу безпеки й оборони.

"Для нас це ключовий пріоритет", — наголосив Шмигаль.

Крім того, сторони обговорили підтримку приватного сектору, який стане основою майбутньої відбудови.

"Високо цінуємо активну підтримку й залученість AFD до проектів відновлення", — зазначив він.