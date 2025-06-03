Інтерфакс-Україна
Події
20:04 03.06.2025

Дим від пожеж у Канаді досяг Північної Європи

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Дим від пожеж у Канаді досяг Північної Європи
Фото: Climate Watcher/Twitter

Дим від сильних природних пожеж, що вирують із травня, у канадських провінціях Манітоба, Саскачеван і Онтаріо дістався до країн на півночі Європи, повідомляє у вівторок газета Irish Independent.

"В останній тиждень травня хмара диму від пожеж перетнула Атлантику і 1 червня дісталася частини території Північної Європи, включно з Ірландією", - пише газета з посиланням на результати дослідження європейської служби моніторингу атмосфери "Коперник".

"Найближчими днями дим може дістатися і до інших країн Європи", - додали в "Копернику".

Наприкінці травня повідомлялося, що дим від природних пожеж досяг низки міст на території США.

У травні 2025 року в Канаді зареєстрували загалом 134 активні осередки загоряння. Із небезпечних районів евакуювали 25 тис. осіб. У Манітобі та Саскачевані на місяць оголосили режим НС.

Теги: #пожежі #канада #європа

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