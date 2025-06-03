Інтерфакс-Україна
Події
19:50 03.06.2025

Єрмак і Келлог обговорили важливість санкцій проти РФ

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Єрмак і Келлог обговорили важливість санкцій проти РФ
Фото: https://t.me/

У Вашингтоні разом з командою керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся із спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

"Обговорили ситуацію на фронті, результати зустрічей в Стамбулі, важливість посилення санкцій проти росії та оборонну допомогу Україні", - повідомив Єрмак у телеграм-каналі у вівторок.

Окрім того, сторони обговорили викрадених РФ дітей.

"Ми передали росії списки, чекаємо на відповідь - важливо повернути їх додому. Це важливе питання, і ми цінуємо, що США включені в процес", - додав керівник ОП.

За його словами, він повідомив Келлогу, що РФ робить все, аби не припиняти вогонь, цьому варто покласти край через силу, бо Україна зробила все, щоб війна припинилася.

"Але якщо росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції та знищувати їх військовий потенціал. Ми вдячні президенту США Дональду Трампу та всьому американському народу, обом партіям за підтримку України", - наголосив Єрмак.

 

Теги: #cша #санкції #оборона

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