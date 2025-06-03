Глава Пентагону у четвер відвідає Брюссель для участі у зустрічі міністрів оборони країн НАТО

Міністр оборони США Піт Гегсет на початку поточного тижня вирушить у поїздку для участі у зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі (Бельгія) 5 червня, та у відзначенні Дня "Д" у Нормандії (Франція) 6 червня.

Згідно з заявою речника Пентагону Шона Парнелла на сайті Міноборони США, Гегсет виступить із зверненням на зустрічі міністрів оборони щодо просування заклику президента Дональда Трампа до союзників по НАТО зобов'язатися витрачати 5% свого ВВП на оборону та переорієнтувати НАТО на колективну оборону та стримування.

"Під час святкування Дня "Д" міністр візьме участь у заходах, присвячених вшануванню жертв доблесних патріотів, які боролися за свободу в Європі та в усьому світі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, міністри оборони країн Альянсу зустрінуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 5 червня 2025 року. Зустріч очолить генеральний секретар НАТО Марк Рютте. У середу, 4 червня 2025 року, Німеччина та Великобританія скликають Контактну групу з питань оборони України (UDCG, формат "Рамштайн") у штаб-квартирі НАТО.