Інтерфакс-Україна
Події
18:44 03.06.2025

Сибіга та Гроссі підтвердили: будь-які спроби РФ запустити ЗАЕС під час окупації є технічно нездійсненними та небезпечними

1 хв читати
Сибіга та Гроссі підтвердили: будь-які спроби РФ запустити ЗАЕС під час окупації є технічно нездійсненними та небезпечними
Фото: https://x.com/andrii_sybiha/status/1929920466048745495

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії функціонування окупованої Росією Запорізької АЕС та важливу роль МАГАТЕ у забезпеченні ядерної безпеки.

"ЗАЕС залишається українським об'єктом і має бути повернута під контроль України відповідно до міжнародних стандартів ядерної безпеки. Разом з МАГАТЕ ми підтвердили, що будь-які спроби Росії запустити її під час окупації є технічно нездійсненними та надзвичайно небезпечними", - написав міністр у соцмережі Х.

Сторони також обговорили участь МАГАТЕ в Конференції з відновлення України 2025 року та майбутні спільні кроки, спрямовані на подальший розвиток ядерної енергетики України.

Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив про прибуття в Україну з 12-м візитом з початку повномасштабного вторгнення РФ. В МАГАТЕ 29 травня повідомили, що Гроссі наступного тижня відвідає Україну та Росію в рамках регулярних контактів з обома сторонами.

Теги: #магате #гроссі #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:56 03.06.2025
МАГАТЕ заперечує активну підготовку ЗАЕС до запуску і наголошує на відсутності умов для початку її роботи – Гроссі

МАГАТЕ заперечує активну підготовку ЗАЕС до запуску і наголошує на відсутності умов для початку її роботи – Гроссі

16:56 03.06.2025
Глава МАГАТЕ прибув до Києва, зустрівся з Галущенко та Сибігою

Глава МАГАТЕ прибув до Києва, зустрівся з Галущенко та Сибігою

11:47 03.06.2025
Сибіга про ракетний удар по Сумах: єдиний спосіб припинити вбивства – посилення тиску на Москву

Сибіга про ракетний удар по Сумах: єдиний спосіб припинити вбивства – посилення тиску на Москву

20:33 02.06.2025
Сибіга привітав Бербок з обранням президенткою Генасамблеї ООН

Сибіга привітав Бербок з обранням президенткою Генасамблеї ООН

16:46 02.06.2025
Сибіга після саміту в Вільнюсі: Ми зосередилися на питаннях стратегічного значення, спрямованих на зміцнення України

Сибіга після саміту в Вільнюсі: Ми зосередилися на питаннях стратегічного значення, спрямованих на зміцнення України

18:24 30.05.2025
Сибіга: Україна вимагає реакцій на зухвалі заяви РФ на Радбезі ООН , які ставлять під загрозу мирний процес

Сибіга: Україна вимагає реакцій на зухвалі заяви РФ на Радбезі ООН , які ставлять під загрозу мирний процес

12:23 30.05.2025
Сибіга: Чекаємо на "меморандум" від російської сторони, щоб наша делегація мала повноваження для обговорення позицій

Сибіга: Чекаємо на "меморандум" від російської сторони, щоб наша делегація мала повноваження для обговорення позицій

12:15 30.05.2025
Сибіга після Радбезу ООН: Світ не буде миритися з варварськими нападами РФ на цивільне населення

Сибіга після Радбезу ООН: Світ не буде миритися з варварськими нападами РФ на цивільне населення

17:35 29.05.2025
Контакти Сибіги з американською стороною очікуються "досить скоро" - речник МЗС

Контакти Сибіги з американською стороною очікуються "досить скоро" - речник МЗС

16:49 29.05.2025
ЗАЕС рекордні три тижні залишається на одній лінії живлення, перспективи відновлення іншої незрозумілі – Гроссі

ЗАЕС рекордні три тижні залишається на одній лінії живлення, перспективи відновлення іншої незрозумілі – Гроссі

ВАЖЛИВЕ

МАГАТЕ заперечує активну підготовку ЗАЕС до запуску і наголошує на відсутності умов для початку її роботи – Гроссі

Кількість загиблих в Сумах збільшилась до чотирьох – ОВА

У Павлограді гучно – голова Дніпропетровської ОВА

Міст через Керченську протоку в аварійному стані через нову спецоперацію – СБУ

Єврокомісія: передані Україні у Стамбулі російські пропозиції свідчать про агресивну позицію Кремля

ОСТАННЄ

Дим від пожеж у Канаді досяг Північної Європи

Шмигаль та Столтенберг обговорили військову допомогу Україні

Єрмак і Келлог обговорили важливість санкцій проти РФ

Нардеп Железняк з "Голосу" ініціює звільнення міністра фінансів

У Києві відбулися урочистості з нагоди 79-ї річниці заснування Італійської Республіки

Глава Пентагону у четвер відвідає Брюссель для участі у зустрічі міністрів оборони країн НАТО

Кількість постраждалих в Сумах збільшилась до 28, з них 3 дітей – МВС

Опозиціонер Лі Чже Мен лідирує на виборах президента Південної Кореї після опрацювання понад 55% бюлетенів

ПАРЄ започаткує День воєнкорів і свободи журналістики в пам'ять про загиблу Вікторію Рощину – нардеп

Зеленський призначив Ярослава Шанька начальником Херсонської МВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА