Сибіга та Гроссі підтвердили: будь-які спроби РФ запустити ЗАЕС під час окупації є технічно нездійсненними та небезпечними

Фото: https://x.com/andrii_sybiha/status/1929920466048745495

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії функціонування окупованої Росією Запорізької АЕС та важливу роль МАГАТЕ у забезпеченні ядерної безпеки.

"ЗАЕС залишається українським об'єктом і має бути повернута під контроль України відповідно до міжнародних стандартів ядерної безпеки. Разом з МАГАТЕ ми підтвердили, що будь-які спроби Росії запустити її під час окупації є технічно нездійсненними та надзвичайно небезпечними", - написав міністр у соцмережі Х.

Сторони також обговорили участь МАГАТЕ в Конференції з відновлення України 2025 року та майбутні спільні кроки, спрямовані на подальший розвиток ядерної енергетики України.

Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив про прибуття в Україну з 12-м візитом з початку повномасштабного вторгнення РФ. В МАГАТЕ 29 травня повідомили, що Гроссі наступного тижня відвідає Україну та Росію в рамках регулярних контактів з обома сторонами.