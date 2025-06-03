Інтерфакс-Україна
Події
16:07 03.06.2025

Посол ЄС про атаку на Суми: у відповідь на точний український удар Росія знову вдається до звірств

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Посол Європейського Союзу (ЄС) в Україні Катаріна Матернова прокоментувала російський ракетний удар по Сумах, назвавши його звірством.

"Сьогодні опівдні Росія обстріляла вулиці Сум реактивною артилерією, зарядженою касетними боєприпасами. Загинуло 3 людини; багато хто отримав важкі поранення, зокрема діти. У відповідь на точний український удар, який не вбив цивільного населення, Росія знову вдається до звірств", - написала Матернова в соцмережі Х у вівторок.

Теги: #єс #ракетний_удар #суми

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