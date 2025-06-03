Посол ЄС про атаку на Суми: у відповідь на точний український удар Росія знову вдається до звірств

Посол Європейського Союзу (ЄС) в Україні Катаріна Матернова прокоментувала російський ракетний удар по Сумах, назвавши його звірством.

"Сьогодні опівдні Росія обстріляла вулиці Сум реактивною артилерією, зарядженою касетними боєприпасами. Загинуло 3 людини; багато хто отримав важкі поранення, зокрема діти. У відповідь на точний український удар, який не вбив цивільного населення, Росія знову вдається до звірств", - написала Матернова в соцмережі Х у вівторок.