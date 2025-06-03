Рада має намір встановити кримінальну відповідальність за порушення економічних санкцій - нардеп

Верховна Рада має намір встановити кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Рада підтримала (законопроєкт - ІФ-У) №12406, який встановлює кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій. За основу - 254", - написав він у телеграм у вівторок.

За словами нардепа, законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу і Кримінального процесуального кодексу та закону "Про санкції" щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) криміналізує порушення та обхід санкцій, насамперед фінансових.

Пропонується встановити відповідальність як за умисне, так і за необережне порушення санкцій.

Железняк зазначив, що за порушення санкцій пропонується накладати штраф від 425 тис. грн до 2,04 млн грн або позбавляти волі на строк від двох до 10 років.

"Запроваджується вартісний поріг у 151,4 тис. грн для відмежування дрібних порушень. Обов’язкове додаткове покарання — заборона на професійну діяльність до 15 років, іноді — конфіскація майна", - зазначив депутат.

Він також розповів, що також передбачається відповідальність юридичних осіб (штраф, конфіскація, ліквідація), і підкреслив: згідно із законопроєктом, суб’єктами правопорушення є не лише підсанкційні, а й треті особи.