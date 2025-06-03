Під час обстрілу КАБом знищено елеватор ГК "Прометей"

Один із елеваторів групи компаній "Прометей" було знищено увечері 1 червня внаслідок авіаудару російською керованою авіабомбою (КАБ), повідомила пресслужба компанії в Facebook.

Згідно з повідомленням, на час вибуху на об’єкті перебували охоронці. Одного з них відкинуло вибуховою хвилею, інший не постраждав. Обидва вижили. Самого елеватора зруйновано критично. Більшість споруд не підлягають відновленню.

"Це вже не перший удар по інфраструктурі компанії. Загальні втрати Prometey з початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,68 млрд грн — включно з прямими збитками, втратою інфраструктури та матеріальними ресурсами", - розповіли в "Прометеї" та запевнили, що попри війну будуть працювати.

ГК "Прометей" надає послуги зі зберігання, очищення, сушіння та логістики сільгоспкультур. До російської агресії володіла 34 елеваторами в Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За підсумками 2021 року група компаній планувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як 2020 року цей показник сягнув $32,6 млн, 2019 року - $30,5 млн.

"Прометей" у 2023 році повідомив про намір наростити земельний банк із 20 тис. га до 50 тис. га, а в перспективі - до 100 тис. га.