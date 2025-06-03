На північному та південному сході України в найближчу добу очікуються грози з градом

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища в Україні в среду, 4 червня.

"Вночі 04 червня на північному сході, вдень на південному сході країни грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.