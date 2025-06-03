Зеленський про удар РФ по Сумах: РФ щодня дає приводи для посилення санкцій проти неї та збільшення нашої підтримки

Російські окупанти свідомо вдарили по цивільних жителях у Сумах і щодня дають приводи для посилення санкцій проти них та збільшення підтримки України, заявив президент Володимир Зеленський.

"Росіяни по-звірячому вдарили по Сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях – з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних. Зараз триває рятувальна операція. Багато поранених. Станом на цей час відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Усі служби задіяні, щоб допомогти всім постраждалим", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

За словами президента, відомо, що щонайменше один снаряд реактивної системи залпового вогню не розірвався. "Цей снаряд пробив стіну кімнати звичайної квартири на 9-му поверсі. Все, що треба знати про російське "бажання" закінчити цю війну", - написав Зеленський.

Він наголосив, що без тиску світу, рішучих кроків США, Європи та всіх у світі, хто має силу, Володимир Путін не погодиться навіть на припинення вогню.

"Жодного дня Росія не припиняє ударів по містах і селах України. Кожного дня ми втрачаємо своїх людей через російський терор. Щодня Росія дає приводи для посилення санкцій проти неї та збільшення підтримки нашого захисту. І я дякую всім у світі, хто просуває саме такий порядок денний: санкції за агресію та вбивства людей, допомога захисту життя українців", - резюмував глава держави.