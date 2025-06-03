Інтерфакс-Україна
Події
07:57 03.06.2025

Четверо цивільних за попередньою інформацією постраждали під час нічної атаки російських дронів на Одесу

1 хв читати
Четверо цивільних за попередньою інформацією постраждали під час нічної атаки російських дронів на Одесу
Фото: https://t.me/dsns_telegram/43602

Четверо мирних жителів, за попередньою інформацією, постраждали внаслідок нічного нальоту російських БпЛА на Одесу, повідомляє ДСНС в Телеграм вранці вівторка.

"За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Також в приватному секторі згоріли 2 автівки, постраждали гаражі та будинки", - йдеться в повідомленні ДСНС

 

Теги: #постраждалі #одеса #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:42 03.06.2025
Кількість постраждалих через нічний наліт ворожих дронів на Одесу зросла до п'яти – ОВА

Кількість постраждалих через нічний наліт ворожих дронів на Одесу зросла до п'яти – ОВА

04:52 03.06.2025
Кількість постраждалих через атаку ворожих БпЛА в Чернігові зросла до чотирьох – МВА

Кількість постраждалих через атаку ворожих БпЛА в Чернігові зросла до чотирьох – МВА

03:40 03.06.2025
Ворожі дрони впали на вулиці Чернігова, є поранені – МВА

Ворожі дрони впали на вулиці Чернігова, є поранені – МВА

03:26 03.06.2025
Ворожі дрони впали на вулиці Чернігова, є поранені – МВА

Ворожі дрони впали на вулиці Чернігова, є поранені – МВА

07:21 02.06.2025
На Житомирщині чоловік кинув гранату у натовп, шестеро людей отримали поранення

На Житомирщині чоловік кинув гранату у натовп, шестеро людей отримали поранення

06:35 02.06.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 6, серед них двоє дітей - Синєгубов

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 6, серед них двоє дітей - Синєгубов

18:31 01.06.2025
Двоє дітей постраждали через атаку російського дрона у Комишанах на Херсонщині - ОВА

Двоє дітей постраждали через атаку російського дрона у Комишанах на Херсонщині - ОВА

09:04 31.05.2025
Сили оборони знешкодили вночі 69 зі 107 БпЛА і три ракети

Сили оборони знешкодили вночі 69 зі 107 БпЛА і три ракети

08:55 31.05.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини три людини загинули та 10 постраждали – Прокудін

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини три людини загинули та 10 постраждали – Прокудін

12:18 30.05.2025
Російський БПЛА вдарив по багатоповерхівці в Білозерському Донецької області, під завалами шукають двох людей

Російський БПЛА вдарив по багатоповерхівці в Білозерському Донецької області, під завалами шукають двох людей

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони знешкодили вночі 75 з 112 ворожих дронів, в 11 місцях зафіксовані влучання

На Харківщині 3 загиблих, 6 постраждалих через ворожі обстріли

Кількість постраждалих через нічний наліт ворожих дронів на Одесу зросла до п'яти – ОВА

Окупанти втратили впродовж доби 1100 військовослужбовців

Кількість постраждалих через атаку ворожих БпЛА в Чернігові зросла до чотирьох – МВА

ОСТАННЄ

Сили оборони знешкодили вночі 75 з 112 ворожих дронів, в 11 місцях зафіксовані влучання

На Харківщині 3 загиблих, 6 постраждалих через ворожі обстріли

Упродовж доби зафіксовано 142 бойових зіткнення

Літак президента України прямує до Сполучених Штатів – дані моніторингу

Окупанти втратили впродовж доби 1100 військовослужбовців

У Чорному морі – два ворожих кораблі-ракетоносії- ВМС ЗСУ

3 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Прем'єр-міністр Польщі звернеться за вотумом довіри уряду і готує "аварійний план" на випадок конфронтації з новообраним президентом – ЗМІ

Приховування росіянами змісту їхнього "меморандуму" з огляду на миттєве передання його кремлівським ЗМІ після зустрічі делегацій в Стамбулі було штучним - Кислиця

Дві людини загинули через ворожий обстріл прифронтової Ківшарівки - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА