Четверо цивільних за попередньою інформацією постраждали під час нічної атаки російських дронів на Одесу

Фото: https://t.me/dsns_telegram/43602

Четверо мирних жителів, за попередньою інформацією, постраждали внаслідок нічного нальоту російських БпЛА на Одесу, повідомляє ДСНС в Телеграм вранці вівторка.

"За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Також в приватному секторі згоріли 2 автівки, постраждали гаражі та будинки", - йдеться в повідомленні ДСНС