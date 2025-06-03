Інтерфакс-Україна
Події
06:21 03.06.2025

У Чорному морі – два ворожих кораблі-ракетоносії- ВМС ЗСУ

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Два ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до до 12 ракет зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 вівторка, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі три ворожих кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ  окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли 10 суден, 7 з яких продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 3 судна, з них одне продовжувало рух з протоки Босфор. 

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/14103

Теги: #флот #війна #рф

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