У Чорному морі – два ворожих кораблі-ракетоносії- ВМС ЗСУ

Два ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до до 12 ракет зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 вівторка, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі три ворожих кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли 10 суден, 7 з яких продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 3 судна, з них одне продовжувало рух з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/14103