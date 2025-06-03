Інтерфакс-Україна
Події
04:52 03.06.2025

Кількість постраждалих через атаку ворожих БпЛА в Чернігові зросла до чотирьох – МВА

1 хв читати

Вже четверо поранених цивільних внаслідок удару російських дронів у Чернігові, повідомляє начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Телеграм.

"Уточнена інформація. У результаті нічної атаки: Згорів приватний будинок. Пошкоджено: багатоповерхівку, приватні будинки, навчальний заклад та промислове підприємство. Постраждали 4 людини: дві жінки та два чоловіки. Чоловіки отримали тяжкі поранення. Усі постраждалі перебувають у медичних закладах", - написав Брижинський.

Джерело: https://t.me/bryzynskyi/3149

Теги: #постраждалі #чернігів #атака #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:40 03.06.2025
Ворожі дрони впали на вулиці Чернігова, є поранені – МВА

Ворожі дрони впали на вулиці Чернігова, є поранені – МВА

03:26 03.06.2025
Ворожі дрони впали на вулиці Чернігова, є поранені – МВА

Ворожі дрони впали на вулиці Чернігова, є поранені – МВА

18:20 02.06.2025
Внаслідок удару БпЛА у Херсоні загинув водій медичної автівки, ще дві людини зазнали поранень – ОВА

Внаслідок удару БпЛА у Херсоні загинув водій медичної автівки, ще дві людини зазнали поранень – ОВА

07:21 02.06.2025
На Житомирщині чоловік кинув гранату у натовп, шестеро людей отримали поранення

На Житомирщині чоловік кинув гранату у натовп, шестеро людей отримали поранення

06:35 02.06.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 6, серед них двоє дітей - Синєгубов

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 6, серед них двоє дітей - Синєгубов

04:20 02.06.2025
У Харкові пожежа через влучання БпЛА - Терехов

У Харкові пожежа через влучання БпЛА - Терехов

18:31 01.06.2025
Двоє дітей постраждали через атаку російського дрона у Комишанах на Херсонщині - ОВА

Двоє дітей постраждали через атаку російського дрона у Комишанах на Херсонщині - ОВА

06:36 01.06.2025
Одну людину поранено внаслідок ворожої атаки дронами по Запоріжжю – ОВА

Одну людину поранено внаслідок ворожої атаки дронами по Запоріжжю – ОВА

08:43 30.05.2025
Кількість постраждалих через масований удар БпЛА по Харкову зросла до трьох

Кількість постраждалих через масований удар БпЛА по Харкову зросла до трьох

07:14 30.05.2025
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, двоє загиблих та пʼятеро поранених - Федоров

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, двоє загиблих та пʼятеро поранених - Федоров

ВАЖЛИВЕ

Росіяни намагаються створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій, допускає Умєров

Зеленський: В Україні є дефіцит газу на достатньо велику суму

Зеленський підтримує пропозицію Ердогана щодо можливої зустрічі чотирьох лідерів

Україна планує зустрічі з американською стороною щодо економічних і оборонних угод – Зеленський

Новий президент Румунії може відвідати Україну влітку – Зеленський

ОСТАННЄ

Прем'єр-міністр Польщі звернеться за вотумом довіри уряду і готує "аварійний план" на випадок конфронтації з новообраним президентом – ЗМІ

Приховування росіянами змісту їхнього "меморандуму" з огляду на миттєве передання його кремлівським ЗМІ після зустрічі делегацій в Стамбулі було штучним - Кислиця

Дві людини загинули через ворожий обстріл прифронтової Ківшарівки - прокуратура

З початку доби Сили оборони відбили 117 ворожих атак - Генштаб

Ми всі погодилися з необхідністю продовження підтримки України - Павел

Сторони зробили крок уперед в питаннях, узгоджених на першій зустрічі - Фідан

Росіяни намагаються створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій, допускає Умєров

Новий президент Румунії запевнив Зеленського у підтримці України

Сибіга привітав Бербок з обранням президенткою Генасамблеї ООН

Зеленський та Рютте обговорили переговори у Стамбулі і подальшу підтримку України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА