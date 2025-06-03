Кількість постраждалих через атаку ворожих БпЛА в Чернігові зросла до чотирьох – МВА

Вже четверо поранених цивільних внаслідок удару російських дронів у Чернігові, повідомляє начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Телеграм.

"Уточнена інформація. У результаті нічної атаки: Згорів приватний будинок. Пошкоджено: багатоповерхівку, приватні будинки, навчальний заклад та промислове підприємство. Постраждали 4 людини: дві жінки та два чоловіки. Чоловіки отримали тяжкі поранення. Усі постраждалі перебувають у медичних закладах", - написав Брижинський.

Джерело: https://t.me/bryzynskyi/3149