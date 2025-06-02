Інтерфакс-Україна
Події
20:50 02.06.2025

Росіяни намагаються створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій, допускає Умєров

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Росіяни намагаються створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій, допускає Умєров
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Російська сторона на переговорах тягне час, відкидаючи саму ідею припинення вогню, заявив міністр оборони України Рустем Умєров, коментуючи переговори у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

"Наші документи були передані заздалегідь. Натомість "меморандум" від РФ з’явився лише сьогодні – вже під час зустрічі. Що створило передумови, щоб ця зустріч не дала тих результатів, які потрібні для закінчення війни. Виглядає так, що росіяни знову тягнуть час, намагаючись створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій", - заявив Умєров, повідомляє пресслужба Міноборони.

Він закликав партнерів України посилити тиск на Росію, щоб примусити її до справжнього мирного процесу.

"Росія відкидає навіть саму ідею припинити вбивства. Саме тому ми звертаємось до світу: потрібен тиск заради справжнього миру, а не імітації переговорів", - наголосив він.

Міністр також зазначив, що єдним прогресом стали домовленості щодо полонених.

"Маємо домовленості про обмін усіх тяжкопоранених і тяжкохворих – "всіх на всіх", обмін усіх солдатів віком 18–25 років – "всіх на всіх", та повернення тіл полеглих – 6000 на 6000", - розповів Умєров.

Крім того, відзначив він, українська сторона передала повністю верифікований список викрадених українських дітей.

"Повернення хоча б частини – стане гуманітарним актом, якщо Росія справді хоче рухатись до миру", - підкреслив міністр.

Українська сторона запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця червня, вказав Умєров, бо "рішення можуть ухвалювати лише ті, хто дійсно ухвалює рішення".

"Якщо ж і це – спроба затягнути час, то відповідь має бути одна: жорсткіші міжнародні санкції. Україна залишається на позиціях сили, принциповості й здорового глузду. Ми хочемо миру. Але не будь-якою ціною. І не на умовах агресора", - резюмував він.

 

Теги: #умєров #стамбул

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