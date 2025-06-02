Україну запросили на саміт НАТО – Зеленський

Україну запросили на саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У нас була зустріч з генсеком НАТО. Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо", - сказав Зеленський під час zoom-спілкування з журналістами у понеділок.

За словами президента, міністр закордонних справ Андрій Сибіга буде говорити зі своїми колегами щодо інфраструктури і які можуть бути результати з цього саміту.