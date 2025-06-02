Інтерфакс-Україна
Події
20:03 02.06.2025

Повернення викрадених РФ дітей дасть змогу перевірити серйозність намірів Кремля - Зарівна

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Повернення викрадених РФ дітей дасть змогу перевірити серйозність намірів Кремля - Зарівна

Після передачі списку з кількома сотнями викрадених РФ дітей на зустрічі у Стамбулі Україна очікує реакції російської сторони – тільки реальні дії створять основу для подальшого просування у перемовинах, заявила операційна директорка ініціативи президента України Bring Kids Back UA, радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

"Стамбул. Що сьогодні відбулося на перемовинах по треку дітей. 1.⁠ ⁠Ми надали росіянам список з кількома сотнями викрадених рф дітей. Це пропозиція РФ здійснити захід з побудови довіри (confidence-building measure). У міжнародній практиці такими кроками називають обмежені, але конкретні дії, які покликані продемонструвати добру волю та перевірити, чи готова інша сторона діяти чесно", - написала вона у телеграмі у понеділок.

За її словами, цей список, звісно, не повний, "це лише частина". "Логіка така: якщо хочете продемонструвати серйозність намірів, поверніть хоч якусь кількість дітей. Потім можемо рухатися далі. Такий підхід також зменшує ризик, що отримана інформація буде використана для перешкод, а не для повернення", - роз'яснила Зарівна.

"М’яч тепер на полі російської сторони. Ми відкриті до продовження роботи — якщо побачимо реальні дії у відповідь", - наголосила вона.

 

Теги: #діти #стамбул

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