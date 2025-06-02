Речник МЗС про переговори у Стамбулі: Обмежений позитив є, але для конструктивної роботи необхідно посилювати тиск на Росію

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Російська сторона продовжує несерйозно ставитись до переговорів, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, коментуючи переговори делегацій Росії та України в Стамбулі в понеділок, 2 червня.

"Україна ще минулого тижня передала свої бачення, свої пункти припинення вогню, повернення полонених. Україна поділилася своїм документом напряму з російською стороною. Для чого? Для того, щоб підготувати субстантивну зустріч, досягнути результатів. А Росія до самого початку зустрічі свій документ, свої ці пропозиції не передала ні Україні, ні Туреччині, ні Сполученим Штатам. Відбулось це вже безпосередньо на зустрічі. Власне, тому ви і не бачите особливо навіть оцінок цих пропозицій, тому що просто потрібен час, щоб проаналізувати, що ж там, власне, виглядає. Але це просто демонструє, що Росія не серйозно налаштована. Вона тягне час", - зазначив Тихий в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що для переходу до конструктивних переговорів необхідно вивести тиск на Росію на новий рівень.

"На жаль, ми партнерам будемо доносити, що, дивіться, поки тиск на Росію не підвищиться, поки не буде іншого рівня цього тиску, то не піде конструктив з Москви. Будуть далі лунати вимоги на кожен пункт. Тому тиск потрібен для того, щоб просувати вперед ці всі мирні зусилля. Це будемо доносити партнерам", - пояснив Тихий, додавши, що російські вимоги продовжують мати ультимативний характер.

Разом з тим він зауважив, що згоден з оцінкою МЗС Туреччини щодо того, що зустріч "не закінчилася негативно".

"Ми вважаємо, що дійсно з деяких пунктів є прогрес, такі як, наприклад, гуманітарні питання. Є домовленість працювати над обміном окремих категорій військовополонених, таких як віжкохворі і важкопоранені. Є домовленість, українська сторона передала список напряму, кількох сотень українських дітей, які мають бути повернуті. Ну, тобто певні гуманітарні речі. Але звісно, ми розуміємо, що потрібно посилювати тиск на Росію. Для того, щоб вона врешті серйозно почала ставитися до припинення вогню, погодилась на припинення вогню. І для цього потрібно підвищувати тиск, санкційний тиск. Ми прояснюємо нашим партнерам, що одне іншому не заражає, тиск не перешкоджає мирному процесу, а навпаки стимулює його", - підкреслив він.