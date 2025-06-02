Інтерфакс-Україна
Події
19:27 02.06.2025

У Костянтинівці завершили ліквідацію наслідків російського авіаудару

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В результаті російського авіаційного удару по житловому сектору міста Костянтинівка на Донеччині виникла масштабна пожежа, під завалами будинку опинилися люди, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Надзвичайники дістали з-під завалів тіло загиблої людини. Також вдалося врятувати двох осіб, яких деблокували з-під уламків зруйнованої будівлі. Було розібрано близько 500 кг будівельних конструкцій. Роботи завершені", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що рятувальникам вдалося локалізувати загоряння на площі 160 кв.м., однак через повторні обстріли ліквідацію пожежі довелося припинити.

Як повідомлялося, у Костянтинівці внаслідок авіаудару 1 людина загинула і 4 поранені. Також було пошкоджено 27 приватних будинків, інфраструктурний об'єкт, 2 лінії електромереж, газогін і вантажівку

 

Теги: #донеччина #удар #наслідки

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