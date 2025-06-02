Інтерфакс-Україна
Події
18:53 02.06.2025

У Раді реєструється законопроєкт про розгортання мережі Центрів підготовки національного спротиву – Верещук

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У Раді реєструється законопроєкт про розгортання мережі Центрів підготовки національного спротиву – Верещук

У Верховній Раді реєструється законопроєкт про зміни до законодавства щодо національного спротиву, повідомляє заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

"З головного: підготовку проходитимуть різні категорій громадян, з охопленням як чоловіків, так і жінок; ⁠підготовка відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм; навчання проходитиме на базі Центрів підготовки, які будуть розгорнуті по всій країні; керівники та інструктори Центрів – ветерани, які мають бойовий досвід", - зазначила Верещук в телеграм-каналі.

Згідно з текстом законопроєкту, Центри матимуть право використовувати майно державних і місцевих органів влади, військових частин, громадських організацій, а також створювати стрільбища та використовувати вогнепальну зброю для навчальних цілей.

"Система підготовки до національного спротиву – це не про війну, це про готовність. Готовність чинити опір ворогу. Готовність захищати та допомагати. Готовність перемагати! Нацспротив – це про мир. Бо справжній мир має за спиною силу суспільства. І ми будемо готові", - резюмувала Верещук.

Теги: #законопроєкт #верещук #верховна_рада

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