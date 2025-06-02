Інтерфакс-Україна
Події
17:04 02.06.2025

Умєров: подальші переговори з РФ матимуть сенс лише, якщо буде підготовка на рівні лідерів, пропонуємо наступну зустріч наприкінці місяця

1 хв читати
Умєров: подальші переговори з РФ матимуть сенс лише, якщо буде підготовка на рівні лідерів, пропонуємо наступну зустріч наприкінці місяця

(оновлено заголовок, розширена)

Україна пропонує проведення наступної зустрічі з РФ наприкінці місяця, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Ми твердо переконані, що всі ключові питання може бути вирішено лише на рівні лідерів. Зустріч між лідерами може пройти із залученням інших лідерів, зокрема президента США. Ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на зустріч лідерів", - сказав він на пресконференції у Стамбулі.

За словами міністра, українська сторона запропонувала РФ провести зустріч до кінця поточного місяця (з 20-30 червня).

"Це дуже важливо для досягнення прогресу у переговорному процесі", - додав він.

Теги: #умєров #стамбул

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:51 02.06.2025
У Стамбулі Україна та РФ не дійшли згоди що до припинення вогню та участі представників США та ЄС у переговорах – радник голови ОП

У Стамбулі Україна та РФ не дійшли згоди що до припинення вогню та участі представників США та ЄС у переговорах – радник голови ОП

17:47 02.06.2025
РФ знову була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі - Кислиця

РФ знову була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі - Кислиця

17:39 02.06.2025
Умєров: РФ лише сьогодні передала "свій документ" щодо припинення вогню, матимемо тиждень на його вивчення

Умєров: РФ лише сьогодні передала "свій документ" щодо припинення вогню, матимемо тиждень на його вивчення

17:34 02.06.2025
У Стамбулі погодили формулу обміну всіх на всіх по двох категоріях - ГУР

У Стамбулі погодили формулу обміну всіх на всіх по двох категоріях - ГУР

17:22 02.06.2025
Україна та РФ домовилися про повернення тіл загиблих воїнів - 6000 на 6000

Україна та РФ домовилися про повернення тіл загиблих воїнів - 6000 на 6000

17:13 02.06.2025
МЗС Туреччини: переговори РФ і України не були негативними

МЗС Туреччини: переговори РФ і України не були негативними

16:52 02.06.2025
Україна та РФ домовилася про обмін полоненими - Умєров

Україна та РФ домовилася про обмін полоненими - Умєров

15:07 01.06.2025
Українську делегацію в Стамбул очолить міністр оборони Умєров - Зеленський

Українську делегацію в Стамбул очолить міністр оборони Умєров - Зеленський

20:59 30.05.2025
Умєров і глава МЗС Туреччини обговорили питання розвитку оборонної співпраці

Умєров і глава МЗС Туреччини обговорили питання розвитку оборонної співпраці

16:56 30.05.2025
Глава МЗС Туреччини провів переговори з Умєровим та Єрмаком

Глава МЗС Туреччини провів переговори з Умєровим та Єрмаком

ВАЖЛИВЕ

Умєров: РФ лише сьогодні передала "свій документ" щодо припинення вогню, матимемо тиждень на його вивчення

У Стамбулі погодили формулу обміну всіх на всіх по двох категоріях - ГУР

Україна та РФ домовилися про повернення тіл загиблих воїнів - 6000 на 6000

РФ і далі відмовляється погодитися на безумовне припинення вогню - Кислиця

Україна та РФ домовилася про обмін полоненими - Умєров

ОСТАННЄ

Deep State: РФ у травні окупувала 449 кв км української території, що є найгіршим показником у 2025 р.

Російські війська зберігають високу активність на покровському напрямку, зафіксовано 23 атаки з початку доби – Генштаб

РФ і далі відмовляється погодитися на безумовне припинення вогню - Кислиця

Глава МВС: РФ цілеспрямовано полює на рятувальників, тільки протягом тижня вони потрапили під ворожий вогонь близько десятка разів

Сибіга після саміту в Вільнюсі: Ми зосередилися на питаннях стратегічного значення, спрямованих на зміцнення України

Зеленський і партнери на Саміті у Вільнюсі погодилися на нові рішення для підтримки оборони України

Перемовини у Стамбулі завершилися – Зеленський

Українська сторона у Стамбулі офіційно передала російській стороні список дітей, яких потрібно повернути - Єрмак

CEMARK відкрила перший в Україні технічний хаб у сфері будівельних матеріалів

Нацполіція проводить обшуки на об’єктах "Київводоканалу"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА